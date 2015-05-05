Министр обороны Азербайджана примет участие на международной оборонной выставке "IDEF-2015"

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с визитом в Турции, 5 мая прибыл в Стамбул для участия на международной оборонной выставке "IDEF-2015". Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Делегация осмотрит павильон выставки, ознакомится c достижениями различных стран и компаний оборонной промышленности в сфере производства вооружения, техники и военного оборудования.

В дни проведения выставки запланированы ряд двусторонних встреч, в том числе встреча с командующим сухопутными силами Турции генералом армии Хулюси Акаром.