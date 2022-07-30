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Министр обороны Азербайджана приказал решительно пресекать любые провокации противника

Министр обороны Азербайджана приказал решительно пресекать любые провокации противника Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.
Армия
30 июля 2022 г. 12:33
Министр обороны Азербайджана приказал решительно пресекать любые провокации противника

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, об этом министр заявил 30 июля на служебном совещании в Центральном командном пункте с участием заместителей министра, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства.

В совещании посредством видеосвязи участвовали командиры воинских объединений и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях.

Министр обстоятельно проанализировал оперативную обстановку и сложившуюся ситуацию на азербайджано-армянской государственной границе, а также в Карабахской экономической зоне, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, отдал приказ о готовности к немедленному и решительному пресечению любой возможной провокации противника.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov ermənilərin təxribatının qarşısının dərhal və qətiyyətlə alınmasını əmr edib

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