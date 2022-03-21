Министр обороны Азербайджана прибыл в Пакистан

21 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерала Надима Раза прибыл с официальным визитом в эту страну.

21 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерала Надима Раза прибыл с официальным визитом в эту страну.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Планируется проведение министром обороны генерал-полковником З.Гасановым встреч с рядом государственных и военных официальных лиц страны, а также участие в качестве почетного гостя в военном параде, посвященном Национальному дню Пакистана.