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Министр обороны Азербайджана прибыл в Пакистан

Министр обороны Азербайджана прибыл в Пакистан 21 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерала Надима Раза прибыл с официальным визитом в эту страну.
Армия
21 марта 2022 г. 13:45
Министр обороны Азербайджана прибыл в Пакистан
Закир Гасанов

21 марта министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению председателя Объединенного комитета начальников штабов Пакистана генерала Надима Раза прибыл с официальным визитом в эту страну.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Планируется проведение министром обороны генерал-полковником З.Гасановым встреч с рядом государственных и военных официальных лиц страны, а также участие в качестве почетного гостя в военном параде, посвященном Национальному дню Пакистана.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənovun Pakistana səfəri başlayıb

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