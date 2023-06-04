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​​​​​​​Закир Гасанов поздравил нового министра национальной обороны Турции

​​​​​​​Закир Гасанов поздравил нового министра национальной обороны Турции Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турецкой Республики генералу армии Яшару Гюлеру.
Армия
4 июня 2023 г. 10:10
​​​​​​​Закир Гасанов поздравил нового министра национальной обороны Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турецкой Республики генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Господин Яшар Гюлер, от своего имени и личного состава азербайджанской армии искренне поздравляю Вас с назначением на должность министра национальной обороны Турецкой Республики.

Будучи начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики, Вы всегда поддерживали совершенствование азербайджанской армии и повышения ее боеспособности.

Уверен, что наша совместная деятельность продолжится на высоком уровне и в период Вашего пребывания на посту Министра национальной обороны Турецкой Республики.

Вы внесете большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции.

Еще раз сердечно поздравляю Вас от себя и личного состава Азербайджанской Армии и желаю Вам больших успехов в вашей будущей деятельности", - отмечается в письме.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov türkiyəli həmkarına təbrik ünvanlayıb

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