​​​​​​​Закир Гасанов поздравил нового министра национальной обороны Турции

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турецкой Республики генералу армии Яшару Гюлеру.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов направил поздравительное письмо новому министру обороны Турецкой Республики генералу армии Яшару Гюлеру.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"Господин Яшар Гюлер, от своего имени и личного состава азербайджанской армии искренне поздравляю Вас с назначением на должность министра национальной обороны Турецкой Республики.

Будучи начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Турецкой Республики, Вы всегда поддерживали совершенствование азербайджанской армии и повышения ее боеспособности.

Уверен, что наша совместная деятельность продолжится на высоком уровне и в период Вашего пребывания на посту Министра национальной обороны Турецкой Республики.

Вы внесете большой вклад в дальнейшее развитие и укрепление сотрудничества между армиями Азербайджана и Турции.

Еще раз сердечно поздравляю Вас от себя и личного состава Азербайджанской Армии и желаю Вам больших успехов в вашей будущей деятельности", - отмечается в письме.