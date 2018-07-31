Министр обороны Азербайджана посетил воинские части в прифронтовой зоне

Баку. 31 июля. REPORT.AZ/ По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, продолжаются строительные работы в воинских частях.

Как сообщили Report в Минобороны, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, посетив воинские части в прифронтовой зоне, осмотрели ряд строящихся военных объектов.

Министр обороны проверил ход строительных работ и поставил соответствующие задачи. Затем министр ознакомился с условиями, созданными в воинских частях. Генерал-полковник З.Гасанов, осмотрев служебные и административные помещения в штабе, военно-медицинские учреждения, а также автопарк и парк, предназначенный для хранения военной техники, дал конкретные поручения.

Министр обороны довел до личного состава задачи, возложенные Верховным главнокомандующим на Азербайджанскую армию и дал соответствующие указания в связи с выполнением предстоящих задач, улучшением условий службы, оказанием военнослужащим медицинской службы на высоком уровне, а также рядом других вопросов.