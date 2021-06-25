Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения памяти великого лидера.
Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.
Министр обороны передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева.