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Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь

Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.
Армия
25 июня 2021 г. 20:00
Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения памяти великого лидера.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева.

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Версия на английском языке ФотоDefense Minister visits military hospital
Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri hərbi hospitalda olub

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