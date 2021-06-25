Министр обороны Азербайджана посетил военный госпиталь

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

По случаю Дня Вооруженных сил Азербайджана 25 июня руководящий состав Министерства обороны посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения памяти великого лидера.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, поинтересовался состоянием их здоровья, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления Верховного главнокомандующего Вооруженными силами господина Ильхама Алиева.