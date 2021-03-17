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Министр обороны Азербайджана посетил Объединенный командный пункт ВВС

Министр обороны Азербайджана посетил Объединенный командный пункт ВВС Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Объединенный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) с целью проверки организации взаимодействия зенитно-ракетных войск и военной авиации ВВС в рамках оперативно
Армия
17 марта 2021 г. 19:19
Министр обороны Азербайджана посетил Объединенный командный пункт ВВС

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили Объединенный командный пункт Военно-воздушных сил (ВВС) с целью проверки организации взаимодействия зенитно-ракетных войск и военной авиации ВВС в рамках оперативно-тактических учений азербайджанской армии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров доложил министру обороны о деятельности Объединенного командного пункта, оснащенного современными автоматизированными системами управления.

Было сообщено, что оснащенный современным технологическим оборудованием командный пункт обеспечивает несение непрерывного боевого дежурства ВВС, приведение войск в состояние боевой готовности в кратчайший срок, а также отслеживание воздушных целей противника в любых климатических условиях и в течение суток, сбор, анализ разведданных, своевременное принятие решения и максимально эффективное выполнение авиационными силами боевых задач. Было отмечено, что в рамках учений командный пункт также обеспечивает передачу полученных данных на командные пункты зенитно-ракетных комплексов для уничтожения обнаруженных воздушных целей условного противника.

Поинтересовавшись условиями в Объединенном командном пункте, министр обороны дал соответствующие указания по организации и несению службы и боевого дежурства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov HHQ-nin Birləşmiş komanda məntəqəsində olub - VİDEO

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