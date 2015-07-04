 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Министр обороны Азербайджана посетил несколько военных объектов в Латвии

    З.Гасанова сопровождал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Латвии

    Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своего официального визита в Латвию посетил несколько военных объектов в этой стране. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, З.Гасанов побывал на военной базе "Адажи", посетил терминал управления совместного нападения, Школу по обезвреживанию взрывчатых веществ, медицинский центр, а также патрульный корабль "SWATH".

    Во время посещения этих объектов З.Гасанова сопровождал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Латвии генерал-лейтенант Раймондс Граубе.

    Визит министра завершится 4 июля. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi