​Министр обороны Азербайджана посетил несколько военных объектов в Латвии

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своего официального визита в Латвию посетил несколько военных объектов в этой стране. Как сообщили Report в пресс-службе министерства, З.Гасанов побывал на военной базе "Адажи", посетил терминал управления совместного нападения, Школу по обезвреживанию взрывчатых веществ, медицинский центр, а также патрульный корабль "SWATH".

Во время посещения этих объектов З.Гасанова сопровождал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Латвии генерал-лейтенант Раймондс Граубе.

Визит министра завершится 4 июля.