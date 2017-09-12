Министр обороны Азербайджана посетил мемориальный комплекс Яд ва-Шем

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация министерства обороны Азербайджанской Республики посетила мемориальный комплекс Яд ва-Шем, воздвигнутый в память о представителях еврейского народа - жертвах нацизма в годы Второй мировой войны.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов возложил цветы к памятнику жертвам Холокоста и оставил запись в книге памяти.