 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Министр обороны Азербайджана посетил мемориальный комплекс Яд ва-Шем

    Закир Гасанов возложил цветы к памятнику жертвам Холокоста и оставил запись в книге памяти
    © Mod.gov.az

    Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ В рамках официального визита в Израиль, делегация министерства обороны Азербайджанской Республики посетила мемориальный комплекс Яд ва-Шем, воздвигнутый в память о представителях еврейского народа - жертвах нацизма в годы Второй мировой войны.

    Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства.

    Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов возложил цветы к памятнику жертвам Холокоста и оставил запись в книге памяти.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi