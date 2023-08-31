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Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир"

Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей "Аныткабир" Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в рамках своей поездки в Турцию посетил Аныткабир - мавзолей основателя Турции Мустафы Кемаля Ататюрка.
Армия
31 августа 2023 г. 12:10
Министр обороны Азербайджана посетил мавзолей Аныткабир

В рамках рабочего визита в Турцию министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов в сопровождении возглавляемой им делегации посетил мавзолей-могилу основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Министр обороны, посол Азербайджана в Турции Рашад Мамедов и другие гости возложили венок к могиле Мустафы Кемаля Ататюрка и почтили его светлую память. Генерал-полковник Закир Гасанов оставил запись в Книгe памяти. Рабочий визит министра обороны в Турцию продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın müdafiə naziri Anıtqəbri ziyarət edib

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