Министр обороны Азербайджана отправится в Турцию

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 9 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Измир.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Делегация министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отбудет в Турцию для участия в Дне высокопоставленных гостей, который будет организован в ходе заключительного этапа международных учений "Efes-2018", проводимых в Турецкой Республике.

Отметим, что в международных учениях "Efes-2018", которые начались 11-го апреля, участвуют более 100 военнослужащих Азербайджанской армии.