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    Министр обороны Азербайджана отправится в Турцию

    Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ 9 мая министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов отправится в Измир. 

    Об этом Report сообщили в министерстве обороны. 

    Делегация министерства обороны в расширенном составе во главе с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым отбудет в Турцию для участия в Дне высокопоставленных гостей, который будет организован в ходе заключительного этапа международных учений "Efes-2018", проводимых в Турецкой Республике.

    Отметим, что в международных учениях "Efes-2018", которые начались 11-го апреля, участвуют более 100 военнослужащих Азербайджанской армии.

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