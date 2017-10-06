Министр обороны Азербайджана посетит Беларусь

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ По приглашению министра обороны Республики Беларусь генерал-лейтенанта Андрея Равкова министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов 8-го октября отправится с визитом в Минск.

Как сообщили Report в министерстве, в рамках официального визита предусмотрена встреча с военно-политическим руководством и руководителями других государственных структур Беларуси, а также посещение предприятий военно-промышленного комплекса.

В ходе встреч будут обсуждены перспективы развития и расширения двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической сфере и в области военного образования, а также вопросы безопасности и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.