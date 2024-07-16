Министр обороны Азербайджана прибыл в Казахстан

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в Казахстан по приглашению министра обороны этой страны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в Казахстан по приглашению министра обороны этой страны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

Как Report сообщили в Минобороны Азербайджана, в рамках визита Закир Гасанов понаблюдает за ходом международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024".

В Международном Аэропорту Актау генерал-полковника З.Гасанова встретил его казахстанский коллега генерал-полковник Р.Жаксылыков.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в аэропорту, министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.

В рамках визита министр обороны понаблюдает за эпизодами учений "Бірлестік-2024", которые будут выполнены на полигоне "Оймаша" и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.