О нас

Министр обороны Азербайджана прибыл в Казахстан

Министр обороны Азербайджана прибыл в Казахстан Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в Казахстан по приглашению министра обороны этой страны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.
Армия
16 июля 2024 г. 12:04
Министр обороны Азербайджана прибыл в Казахстан

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов прибыл в Казахстан по приглашению министра обороны этой страны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова.

Как Report сообщили в Минобороны Азербайджана, в рамках визита Закир Гасанов понаблюдает за ходом международных оперативно-тактических командно-штабных учений "Бірлестік-2024".

В Международном Аэропорту Актау генерал-полковника З.Гасанова встретил его казахстанский коллега генерал-полковник Р.Жаксылыков.

На церемонии официальной встречи, состоявшейся в аэропорту, министры обороны прошли перед почетным караулом. В сопровождении военного оркестра прозвучали государственные гимны обеих стран.

В рамках визита министр обороны понаблюдает за эпизодами учений "Бірлестік-2024", которые будут выполнены на полигоне "Оймаша" и на мысе Токмак в акватории Каспийского моря.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's defense minister visits Kazakhstan
Версия на азербайджанском языке ФотоZakir Həsənov Qazaxıstana səfər edib

Экслюзивные новости

Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
Новая стратегия партнерства ВБ с Азербайджана может быть одобрена в октябре
15 июля 2024 г. 19:09
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
В Карабахе в этом году проложено 67 км волоконно-оптического кабеля сети AzStateNet
15 июля 2024 г. 17:57
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
Тахир Фарук: Пакистан и Азербайджан выиграют от совместных стратегий по борьбе с изменением климата
15 июля 2024 г. 13:24
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
Эксперт: Баку со своими богатыми энергоресурсами может стать важным партнером Исламабада
12 июля 2024 г. 17:20
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении Шахдениз
BP осенью выведет из эксплуатации генераторы на платформе SDA на месторождении "Шахдениз"
12 июля 2024 г. 16:28
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
Эксперт: Азербайджан имеет жизненно важное значение для Китая в связности Европы и Азии
10 июля 2024 г. 14:21
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
С сентября четыре школьных предмета будут преподаваться в новом содержании
10 июля 2024 г. 10:46
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
ПА ОБСЕ начала формирование миссии наблюдателей за парламентскими выборами в Азербайджане
9 июля 2024 г. 14:08
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
Ален Стивен: СОР - важная платформа для обмена опытом в борьбе с изменением климата
9 июля 2024 г. 12:07
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
Определена дата проведения заседания азербайджано-узбекской МПК
9 июля 2024 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi