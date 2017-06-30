Министр обороны Азербайджана обсудил с заместителем генсека НАТО урегулирование карабахского конфликта

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял участие во встрече Совета Североатлантического Альянса в Брюсселе, который прошел на уровне министров обороны в формате Миссии "Решительная поддержка" в Афганистане. Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

В ходе встречи состоялись обсуждения по вопросам безопасности в Афганистане, будущего миссии "Решительная поддержка", развитию афганских сил обороны и безопасности. Наряду с министрами обороны стран, вносящих вклад в миссию "Решительная поддержка", на встрече также приняли участие министр обороны Афганистана, а также Верховный представитель Европейского союза и Специальный представитель Генерального секретаря ООН.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов в рамках визита встретился с заместителем Генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер. Стороны провели обмен мнениями по отношениям между Азербайджаном и НАТО, плодотворному сотрудничеству с Альянсом в области обороны и вкладу нашей страны в миссию "Решительная поддержка". Во время встречи Министр обороны проинформировал заместителя Генерального секретаря НАТО об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте.

В рамках визита генерал-половник З.Гасанов провел рабочую встречу с министром Национальной Обороны Турции Фикри Ишыком, в которой обсудил вопросы двустороннего сотрудничества и региональной безопасности, а также обменялся мнениями о будущих вкладах в миссию "Решительная поддержка".

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов провел также встречу с новоназначенным министром обороны Республики Македония Радмилой Шекеринской.

Следует отметить, что в настоящее время миротворческий контингент, состоящий из 94 военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджана, принимает участие в миссии НАТО "Решительная поддержка" в Афганистане. Азербайджанская Республика также продолжает вносить вклад в миссию НАТО в сфере мультимодального транзита, обучения и оказывает финансовую поддержку в Фонд Доверия Афганской Национальной Армии.