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Министр обороны Азербайджана навестил в госпитале раненых в ходе антитеррористических мер военнослужащих

Министр обороны Азербайджана навестил в госпитале раненых в ходе антитеррористических мер военнослужащих Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные должностные лица министерства 24 сентября посетили Главную клиническую больницу Минобороны.
Армия
24 сентября 2023 г. 16:24
Министр обороны Азербайджана навестил в госпитале раненых в ходе антитеррористических мер военнослужащих

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные должностные лица министерства 24 сентября посетили Главную клиническую больницу Минобороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Сначала во дворе госпиталя были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память великого лидера и ставших шехидом во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими, получившими ранения в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана и проходящими лечение в больнице, поинтересовалось состоянием их здоровья.

Министр навестил в палатах военнослужащих, поинтересовался их здоровьем и процессом реабилитации, пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев высоко оценил значительные военные успехи по всем направлениям, которые были достигнуты нашими военнослужащими в условиях тяжелого рельефа.

В завершение министр дал соответствующие поручения для более качественной организации лечения раненых военнослужащих.

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Версия на азербайджанском языке ФотоMüdafiə naziri antiterror tədbirləri zamanı yaralanan hərbi qulluqçularla görüşüb

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