Министр обороны Азербайджана навестил в госпитале раненых в ходе антитеррористических мер военнослужащих

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные должностные лица министерства 24 сентября посетили Главную клиническую больницу Минобороны.

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные должностные лица министерства 24 сентября посетили Главную клиническую больницу Минобороны.

Об этом Report сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

Сначала во дворе госпиталя были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память великого лидера и ставших шехидом во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.

Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими, получившими ранения в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана и проходящими лечение в больнице, поинтересовалось состоянием их здоровья.

Министр навестил в палатах военнослужащих, поинтересовался их здоровьем и процессом реабилитации, пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев высоко оценил значительные военные успехи по всем направлениям, которые были достигнуты нашими военнослужащими в условиях тяжелого рельефа.

В завершение министр дал соответствующие поручения для более качественной организации лечения раненых военнослужащих.