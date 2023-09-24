Министр обороны Азербайджана навестил в госпитале раненых в ходе антитеррористических мер военнослужащих

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов и другие высокопоставленные должностные лица министерства 24 сентября посетили Главную клиническую больницу Минобороны.
Об этом
Сначала во дворе госпиталя были возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву. Минутой молчания была почтена память великого лидера и ставших шехидом во имя суверенитета, независимости и территориальной целостности Азербайджана.
Руководство Минобороны встретилось с военнослужащими, получившими ранения в ходе антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана и проходящими лечение в больнице, поинтересовалось состоянием их здоровья.
Министр навестил в палатах военнослужащих, поинтересовался их здоровьем и процессом реабилитации, пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.
Министр обороны подчеркнул, что президент Азербайджанской Республики, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Ильхам Алиев высоко оценил значительные военные успехи по всем направлениям, которые были достигнуты нашими военнослужащими в условиях тяжелого рельефа.
В завершение министр дал соответствующие поручения для более качественной организации лечения раненых военнослужащих.