Министр обороны Азербайджана: Наш враг в панике, он боится

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Согласно соответствующему поручению президента Азербайджанской Республики, верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева относительно улучшения жилищных и социально-бытовых условий военнослужащих, состоялась церемония открытия двух новых жилых зданий на территории очередного военного городка.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства обороны, новопостроенные пятиэтажные здания, в каждом из которых 100 трехкомнатных квартир, оснащены коммуникационными линиями и подключены к централизованной отопительной системе. Отвечающие современным стандартам, полностью отремонтированные квартиры обставлены необходимой мебелью и оборудованием. На территории построены подстанция, водохранилище объемом в 200 кубометров, прилегающая к зданиям территория асфальтирована и установлена канализационная система. Во дворе комплекса, огражденного забором, посажены деревья и созданы все необходимые условия для отдыха жильцов.

На церемонии вручения ключей от служебных квартир министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с военнослужащими и членами их семей. Он поздравил их от имени руководства министерства: "Выполняя поручения уважаемого господина президента, были построены и переданы вам новые здания в этой военной части для улучшения социальных условий ваших семей, однако это часть предусмотренных работ.

Вам известно о высокой оценке верховного главнокомандующего деятельности вооруженных сил. Будьте уверены, что большая часть этого приходится именно на вашу долю. Военнослужащие, выполняющие поручения за короткие сроки, сражающиеся за родину, доказали врагу, что азербайджанские солдаты и оружие во много раз превышают их. Наш враг в панике, он боится. Мы продолжим это дело. Мы уничтожим врага, обязательно изгоним его с наших земель и в скором времени освободим оккупированные территории".

В конце Закир Гасанов поздравил участников церемонии, пожелал военнослужащим успехов и счастливых дней в их новых квартирах.

После вручения ключей личному составу руководство министерства обороны, состав командования и члены семей военнослужащих посадили во дворе комплекса деревья и цветочные кусты.

Участники церемонии выразили удовлетворение созданными условиями и благодарность верховному главнокомандующему вооруженных сил Ильхаму Алиеву за оказанную заботу.

Министр обороны генерал-полковник З.Гасанов ознакомился с созданными условиями, поинтересовался проблемами семей.