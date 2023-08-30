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Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера находится с рабочим визитом в братской стране.
Армия
30 августа 2023 г. 09:56
Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера находится с рабочим визитом в братской стране.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.

Генерал-полковник З.Гасанов примет участие в ряде мероприятий, приуроченных к Дню победы Турции - 30 августа.

В рамках визита также запланировано участие министра обороны в выпускных церемониях, проводимых в специальных учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны Турецкой Республики.

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