Министр обороны Азербайджана находится с визитом в Турции

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов по приглашению министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера находится с рабочим визитом в братской стране.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
Генерал-полковник З.Гасанов примет участие в ряде мероприятий, приуроченных к Дню победы Турции - 30 августа.
В рамках визита также запланировано участие министра обороны в выпускных церемониях, проводимых в специальных учебных заведениях, подведомственных Национальному университету обороны Турецкой Республики.