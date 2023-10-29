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Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае

Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике для участия в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.
Армия
29 октября 2023 г. 12:18
Министр обороны Азербайджана находится с рабочим визитом в Китае

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Китайской Народной Республике для участия в 10-м Пекинском Сяншаньском форуме.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны.

"В рамках визита запланирована встреча министра обороны с военным руководством Китая, а также посещение нескольких компаний оборонно-промышленного комплекса этой страны.

На предстоящих встречах планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и других областях, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес", - отметили в ведомстве.

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