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Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Узбекистане

Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Узбекистане По приглашению министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Баходира Курбанова министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в этой стране.
Армия
19 октября 2023 г. 09:12
Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Узбекистане

По приглашению министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Баходира Курбанова министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в этой стране.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister on an official visit to Uzbekistan
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Özbəkistana rəsmi səfərə gedib

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