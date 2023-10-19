Министр обороны Азербайджана находится с официальным визитом в Узбекистане

По приглашению министра обороны Узбекистана генерал-лейтенанта Баходира Курбанова министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с официальным визитом в этой стране.
Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.
На встрече, которая состоится в рамках визита, планируется обсудить перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах, а также ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.