Министр обороны Азербайджана: Момент уже настал - ФОТО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов проверяет боеподготовку подразделений и военных частей, расположенных в прифронтовых районах.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

Как сообщили в министерстве, во время встреч с личным составом, находящимся на дежурстве в окопах лицом к лицу с врагом, министр обороны коснулся задач, поставленных президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Ильхамом Алиевым перед армией: "Согласно поручению главы государства, руководство и командирский состав министерства обороны проводит частые встречи с личным составом на линии фронта. Наша основная цель - поинтересоваться общим состоянием солдат и офицеров, уровнем боевой подготовки военных частей и довести до сведения личного состава соответствующие поручения и рекомендации.

Сегодня Азербайджан по своей экономике, бюджету, демографическому положению, военной мощи и ряду других параметров намного опережает своего врага. Это помимо нас признает также и политическое руководство Армении. Все это является результатом последовательной политики Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Благодаря вниманию, оказываемому армии, наши Вооруженные силы в несколько раз превосходят вражескую армию своей боевой техникой, в том числе качеством самолетов, вертолетов и артиллерийских систем, количеством личного состава и боевой решимостью.

С августа прошлого года по сегодняшний день военно-политическое руководство Армении так и не может прийти в себя после нанесения ударов по врагу. Сейчас враг находится в страхе и панике. Момент уже настал. Терпение нашего народа на исходе, люди, лишившиеся крова, требуют от нас действий по освобождению азербайджанских земель от оккупантов. Большинство решений, принятых международными организациями, доказывают нашу правоту. Наш народ должен знать, что азербайджанский солдат не может представить свою страну без Шуши, Лачина, других оккупированных городов и сел. Весь личный состав Вооруженных сил живет чувством мести и победы над врагом, готов и способен выполнить свой священный долг по освобождению родных земель. Азербайджанский солдат, полагаясь на свои силы, восстановит территориальную целостность страны. Пусть никто не сомневается в этом”.

З.Гасанов дал соответствующие поручения командирскому и начальническому составу в связи с повышением внимания к боевой подготовке с учетом трудного рельефа и особенностей местности, бдительности боевого дежурства, в том числе с приведением подразделений в боеготовность во время войны.

Министр обороны проверил устойчивость линии обороны на фронте, возможности стрельбы войск, состояние инженерно-фортификационных сооружений в местности, организацию материально-технического обеспечения личного состава на постах и позициях, полную подготовку вооружения и других средств.

Визит руководства министерства обороны в прифронтовые районы продолжается.