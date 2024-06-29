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Министр обороны Азербайджана и зампред Национального собрания Венгрии обсудили перспективы сотрудничества

Министр обороны Азербайджана и зампред Национального собрания Венгрии обсудили перспективы сотрудничества
Армия
29 июня 2024 г. 13:38
Министр обороны Азербайджана и зампред Национального собрания Венгрии обсудили перспективы сотрудничества

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, находящийся с официальным визитом в Венгрии, встретился с заместителем председателя Национального собрания этой страны Чабой Хенде.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

На встрече была подчеркнута особая роль руководителей стран в развитии отношений между государствами, отмечено успешное продолжение совместного сотрудничества в военной сфере и других областях.

Стороны также провели обмен мнениями о перспективах развития двустороннего сотрудничества между странами.

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Версия на английском языке Zakir Hasanov meets with Vice President of Hungarian National Assembly
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Macarıstan Milli Assambleyasının sədr müavini ilə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib

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