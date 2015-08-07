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    Министр обороны Азербайджана дал поручения о приведении подразделений и военной техники в боевую готовность

    Закир Гасанов в ходе проверки боеготовности военных частей в прифронтовой зоне провел совещания с офицерским составом

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства обороны провели совещания, посвященные итогам проверки боеготовности подразделений и военных частей в прифронтовой зоне согласно поручению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

    Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба министерства обороны. 

    Руководство министерства вначале возложило цветы к бюсту общенационального лидера Гейдара Алиева, воздвигнутого на территории военной части, и почтило его память. 

    На совещаниях, проводимых при участии командиров военных частей прифронтовой зоны, начальников штабов и других ответственных офицеров, министру обороны докладывали о текущих оперативных условиях, состоянии боеготовности, оборонительной системе, ее всестороннем обеспечении и других служебных вопросах. 

    Далее министр с учетом реального положения дал поручения по усилению внимания к боевой и практической подготовке, повышению бдительности при боевом дежурстве, точному, своевременному выполнению порученных боевых заданий в любых погодных условиях, в том числе приведению подразделений и военной техники в боевую готовность.

    Визит руководства министерства обороны в прифронтовую зону завершился.

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