Министр обороны: Азербайджан закупает современные боевые самолеты, бронетехнику из различных стран

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ "С учетом особенностей региона и обстановки в прифронтовой зоне, в том числе с целью удержания постоянного военного превосходства над противником, на вооружение армии принимается производимая в различных странах новая, современная и качественная боевая техника, а также другие продукции военного назначения".

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Закир Гасанов.

По его словам, мы закупаем современные боевые самолеты, боевые и военно-транспортные вертолеты, артиллерийские установки, бронетехнику, средства связи, беспилотные летательные аппараты из различных стран:

"В то же время наша армия оснащается военной продукцией, изготавливаемой предприятиями министерства оборонной промышленности Азербайджана.

Наряду с нашими партнерами, такими как Россия, Беларусь, Украина, мы также наращиваем наш военный потенциал в сотрудничестве с братской Турцией, Ираном, Пакистаном, Израилем, Южной Африкой и многими другими развитыми странами.

С учетом того, что наша армия располагает в своем арсенале большим количеством военной техники, оружия и боеприпасов российского производства, совместные рабочие группы оборонных ведомств двух стран сотрудничают на постоянной основе.

В целях обеспечения изучения и правильной эксплуатации нового вооружения и военной техники, принятых на вооружение нашей Армии, особое внимание уделяется подготовке кадров. На специально организованных курсах наши военнослужащие получают соответствующие знания и совершенствуют свои навыки".