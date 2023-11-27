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Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.
Армия
27 ноября 2023 г. 09:50
Министр обороны Азербайджана выразил соболезнования турецкой стороне

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования министру национальной обороны Турции Яшару Гюлеру.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

"Глубоко опечален вестью о гибели и ранении военнослужащих доблестной турецкой армии в результате нападения членов террористической организации в районе проведения антитеррористической операции "Пендже-Килит". Мы разделяем ваше горе.

В решительной борьбе с терроризмом мы неизменно рядом с Вооруженными силами братской Турции и всеми силами поддерживаем вас.

Желаю упокоения душ военнослужащих, ставших шехидами, выражаю глубокие соболезнования их близким, мы разделяем их скорбь. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым", - говорится в сообщении.

Отметим, что 27 ноября на севере Ирака в районе проведения операции "Пендже-Килит" погибли двое турецких военнослужащих, еще двое получили ранения.

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Версия на английском языке Azerbaijani Defense Minister offers condolences to his Turkish counterpart
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın müdafiə naziri Türkiyə tərəfinə başsağlığı verib

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