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    Министр обороны АР Закир Гасанов обсудил военное сотрудничество со своим чешским коллегой

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/  Находящийся с рабочим визитом в Чешской Республике Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принимает участие в проходящей здесь «Международной Выставке Будущих Сил 2018».

    Как сообщили Report из пресс-службы Минобороны, 17 октября после официальной церемонии открытия выставки генерал-полковник З.Гасанов провел двустороннюю встречу со своим чешским коллегой Любомиром Метнаром.
    В ходе встречи стороны провели широкий обмен мнениями о нынешнем состоянии и перспективах развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Чехией, а также проблемах безопасности в регионе.

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