Министр обороны Азербайджана проверил боеготовность артиллеристов в прифронтовой зоне - ВИДЕО

С целью проверки боевой готовности артиллеристов руководство Министерства обороны, находящееся в прифронтовой зоне по поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, посетило артиллерийскую воинскую часть, дислоцированную на передовой линии.

Как сообщили Report в Министерстве обороны, в ходе встречи с личным составом подразделений ракетных и артиллерийских войск, руководство министерства, ознакомившись с ситуацией на месте, проверило их боевую готовность, боевое применение, управление и морально-психологическое состояние, а также осмотрело вооружение и военную технику, состоящих на вооружении подразделений.

Министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов поставил перед командованием соответствующие задачи в связи с повышением уровня боевой готовности ракетных и артиллерийских войск и эффективным использованием боевых средств.