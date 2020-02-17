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Министр обороны принял участие в открытии объектов военного назначения

Министр обороны принял участие в открытии объектов военного назначения

Согласно Плану действий на 2020-й год, продолжаются строительные работы в воинских частях. Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в открытии очередного военного объекта, отвечающего современным требованиям.

Как сообщили Report в министерстве, было доложено, что в автомобильном парке воинской части созданы боксы для хранения крупногабаритной военной техники, топливозаправочный пункт и открытая площадка для проведения тестирования.

Министр обороны, ознакомившись с условиями в боксах для хранения автомобильной техники, а также в оснащенных новым оборудованием пунктах технического контроля, обслуживания, ремонта, которые расположены на территории парка, дал соответствующие поручения.

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