Министр обороны Китая: Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Азербайджана

"Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана".

Как сообщает Report, об этом на встрече с министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым сказал член Государственного совета Китайской Народной Республики (КНР), министр национальной обороны КНР генерал-полковник Вэй Фенхэ.

В.Фэнхэ отметил, что отношения между Китаем и Азербайджаном имеют давнюю историю, а на современном этапе они развиваются в соответствии с интересами двух народов.

Официальный представитель Китая, говоря о сотрудничестве двух стран в военной сфере, отметил вклад взаимных визитов военнослужащих в это дело.

Закир Гасанов, поблагодарив за продолжительную поддержку Китаем территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, отметил, что Азербайджан также поддерживает политику "Единый Китай" и признает организации, представляющие КНР на международной арене.