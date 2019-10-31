Министр обороны Азербайджана встретился со спецпредставителем Евросоюза

31 октября министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся в стране делегацией во главе со специальным представителем Европейского союза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи, на которой состоялся обмен мнениями по текущей ситуации на линии фронта и на армяно-азербайджанской государственной границе, генерал-полковник З.Гасанов вновь напомнил, что Армения продолжает оккупацию признанной международным сообществом 20 процентов территорий Азербайджана, добавив, что переговорный процесс по сей день остается безрезультатным.

Министр обороны подчеркнул, что деструктивная позиция Армении является главным препятствием в достижении прогресса в переговорах по урегулированию конфликта.

Т.Клаар, в свою очередь, отметив важность скорейшего и мирного решения конфликта для обеспечения стабильности в регионе Южного Кавказа, подчеркнул, что ЕС является сторонником продолжения переговоров в этом направлении.