Министр обороны Азербайджана встретился с новым послом Украины

18 июля министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Украины в Азербайджане Владиславом Каневским.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны поздравил посла с началом дипломатической деятельности в нашей стране и пожелал ему успехов в деле расширения сотрудничества между Азербайджаном и Украиной.

Отметив, что военное сотрудничество между Азербайджаном и Украиной проводится как в двустороннем формате, так и в рамках различных программ НАТО, министр обороны выразил надежду, что это сотрудничество будет продолжено.

Выразив удовлетворение началом дипломатической деятельности в нашей стране, посол подчеркнул, что приложит все усилия для развития азербайджано-украинских отношений, в частности сотрудничества в военной области.