Министр обороны Азербайджана встретился с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с государственным секретарем Совета безопасности Республики Беларусь Станиславом Засем.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Стороны подчеркнули, что высокий уровень связей между нашими странами и дружеские отношения глав государств создают прочную основу для развития двустороннего сотрудничества.

В ходе обсуждения дальнейших действий, направленных на развитие военного сотрудничества и укрепление взаимоотношений между Азербайджаном и Беларусью, был особо отмечен вклад двух государств в региональную безопасность.

Говоря о большом потенциале для реализации совместных проектов в различных направлениях, в частности, в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах, Министр обороны подчеркнув важность данной встречи, выразил уверенность, что это послужит дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

Выразив удовлетворенность развитием двусторонних отношений, С.Зась отметил наличие перспектив расширения связей между Беларусью и Азербайджаном, в том числе дальнейшего развития сотрудничества в военной области.

В ходе встречи был подробно обсужден ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.