Министр обороны Азербайджана принял участие в мероприятии в рамках учений "Кавказский орел-2019"

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов, руководящий состав министерства, высокопоставленные гости из Турецкой Республики, Исламской Республики Пакистан и Грузии приняли участие в Дне высокопоставленных наблюдателей, организованного в рамках проведенных в Баку совместных учений "Кавказский Орел - 2019".

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Министру обороны было доложено о запланированных действиях и ходе учений на макете местности.

Затем в ходе этапа боевой стрельбы при поддержке авиации подразделения специального назначения выполнили различные задачи на местности.

Проанализировав итоги совместных учений, министр обороны высоко оценил боеготовность военнослужащих, участвовавших в учениях и подчеркнул важность учений в плане обеспечения безопасности наших стран, в том числе стратегических региональных проектов. Министр обороны отметил, что эти учения являются показателем боеспособности наших армий. Министр, пожелав успехов участникам учений в их дальнейшей деятельности, выразил удовлетворение проведением учений спецназовцев трех стран на высоком уровне.

В завершение министр обороны вручил подарки представителям стран, участвовавших в учениях.