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Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании НАТО

Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании НАТО

Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в заседании, организованном 25 октября в Брюсселе в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

В ходе заседания обсуждались вопросы безопасности и политическая ситуация в Афганистане, последние достижения, будущее миссии и ряд других аспектов.

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