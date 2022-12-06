Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном

Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, наблюдавший совместные военные учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Он сказал, что Азербайджан и Турция в случае необходимости могут быть единой силой, единой армией, объединится в кулак: "Регион нуждается не в конфликтном будущем, а в стабильности. Хотелось бы, чтобы Армения приняла протянутую руку Турции и Азербайджана”.

Акар сказал, что Турция поддерживает усилия по обеспечению постоянного мира между Азербайджаном и Арменией.