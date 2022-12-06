О нас

Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном

Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.
Армия
6 декабря 2022 г. 15:18
Министр: Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном

Никто не должен забывать, что Турция всегда рядом с Азербайджаном.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, наблюдавший совместные военные учения Вооруженных сил Азербайджана и Турции.

Он сказал, что Азербайджан и Турция в случае необходимости могут быть единой силой, единой армией, объединится в кулак: "Регион нуждается не в конфликтном будущем, а в стабильности. Хотелось бы, чтобы Армения приняла протянутую руку Турции и Азербайджана”.

Акар сказал, что Турция поддерживает усилия по обеспечению постоянного мира между Азербайджаном и Арменией.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Akar says Turkiye stands by Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Nazir: “Türkiyənin daim can Azərbaycanın yanında olduğunu kimsə əsla unutmasın”

Другие новости из категории

Президенты Азербайджана и Турции поздравили участников учений Братский кулак
Президенты Азербайджана и Турции поздравили участников учений "Братский кулак"
6 декабря 2022 г. 16:10
Главы Минобороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Астаре, Джебраиле и Имишли
ФотоГлавы Минобороны Азербайджана и Турции понаблюдали за учениями в Астаре, Джебраиле и Имишли
6 декабря 2022 г. 15:10
Турецкий министр: Будем бороться с любой угрозой совместно с Азербайджаном
Турецкий министр: Будем бороться с любой угрозой совместно с Азербайджаном
6 декабря 2022 г. 15:08
Хулуси Акар: Друзья и враги наших друзей наши общие друзья и враги
Хулуси Акар: Друзья и враги наших друзей наши общие друзья и враги
6 декабря 2022 г. 14:59
На учениях Братский кулак задействованы танки, самолеты, вертолеты и БПЛА
ФотоНа учениях "Братский кулак" задействованы танки, самолеты, вертолеты и БПЛА
6 декабря 2022 г. 14:45
Награждены военнослужащие, успешно выполнившие поставленные задачи на учениях Братский кулак
Награждены военнослужащие, успешно выполнившие поставленные задачи на учениях "Братский кулак"
6 декабря 2022 г. 14:18
Минобороны Турции распространило кадры с учений Братский кулак
ФотоМинобороны Турции распространило кадры с учений "Братский кулак"
6 декабря 2022 г. 14:08
Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за военными учениями
Министры обороны Азербайджана и Турции понаблюдали за военными учениями
6 декабря 2022 г. 12:12
На учениях Братский кулак выполнены задачи в ночное время суток
На учениях "Братский кулак" выполнены задачи в ночное время суток
6 декабря 2022 г. 09:18
В совместных азербайджано-турецких учениях задействованы F-16 ВВС Турции
ВидеоВ совместных азербайджано-турецких учениях задействованы F-16 ВВС Турции
6 декабря 2022 г. 00:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi