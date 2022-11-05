Глава МИД назвал число жертв мин на освобожденных территориях Азербайджана

Главным приоритетом Азербайджана является проведение восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Самая большая опасность при проведении работ на освобожденных территориях св

Главным приоритетом Азербайджана является проведение восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Самая большая опасность при проведении работ на освобожденных территориях связана с минами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

По его словам, до сих пор 267 граждан Азербайджана стали жертвами мин на этих территориях: “Наша работа по разминированию продолжается и расширяется день ото дня. На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура”.