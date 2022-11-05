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Глава МИД назвал число жертв мин на освобожденных территориях Азербайджана

Глава МИД назвал число жертв мин на освобожденных территориях Азербайджана Главным приоритетом Азербайджана является проведение восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Самая большая опасность при проведении работ на освобожденных территориях св
Армия
5 ноября 2022 г. 10:59
Глава МИД назвал число жертв мин на освобожденных территориях Азербайджана

Главным приоритетом Азербайджана является проведение восстановительно-строительных работ на освобожденных территориях и возвращение бывших вынужденных переселенцев на свои земли. Самая большая опасность при проведении работ на освобожденных территориях связана с минами.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил во время выступления на мероприятии, посвященном 8 ноября - Дню Победы.

По его словам, до сих пор 267 граждан Азербайджана стали жертвами мин на этих территориях: “Наша работа по разминированию продолжается и расширяется день ото дня. На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура”.

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Версия на английском языке Number of landmine victims in liberated areas revealed
Версия на азербайджанском языке Azad edilən ərazilərdə minaya düşənlərin sayı açıqlanıb

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