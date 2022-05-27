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Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан 27 мая делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в нашу страну с рабочим визитом.
Армия
27 мая 2022 г. 20:11
Министр национальной обороны Турции прибыл в Азербайджан

27 мая делегация во главе с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром прибыла в нашу страну с рабочим визитом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев гостей встретил министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов.

После церемонии встречи министр обороны и руководящий состав министерства встретились с турецкой делегацией.

Х.Акар поздравил азербайджанский народ с Днем Независимости. Он особо подчеркнул важность проведения в Баку фестиваля TEKNOFEST Azerbaijan, а также совместных учений.

На встрече были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Турцией в военной, военно-технической, военно-образовательной и других сферах.

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Версия на английском языке ФотоTurkish National Defense Minister arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyənin milli müdafiə naziri Azərbaycana gəlib

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