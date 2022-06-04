Министр коснулся деятельности Национального университета обороны

Деятельность Национального университета обороны была обсуждена на служебном совещании, состоявшемся 4 июня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Деятельность Национального университета обороны была обсуждена на служебном совещании, состоявшемся 4 июня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает Report, министр обороны коснулся деятельности высшего военного учебного заведения.

Он высоко оценил деятельность Национального университета обороны, созданного в целях совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых в целях приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции.