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Министр коснулся деятельности Национального университета обороны

Министр коснулся деятельности Национального университета обороны Деятельность Национального университета обороны была обсуждена на служебном совещании, состоявшемся 4 июня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.
Армия
4 июня 2022 г. 10:56
Министр коснулся деятельности Национального университета обороны

Деятельность Национального университета обороны была обсуждена на служебном совещании, состоявшемся 4 июня в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова.

Как сообщает Report, министр обороны коснулся деятельности высшего военного учебного заведения.

Он высоко оценил деятельность Национального университета обороны, созданного в целях совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых в целях приведения Азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции.

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Версия на английском языке Minister speaks about activities of National Defense University
Версия на азербайджанском языке Nazir Milli Müdafiə Universitetinin fəaliyyətindən danışıb

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