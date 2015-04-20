​Министр Хосейн Дехган: Иран поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящимся с визитом в нашей стране министром обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран Хосейном Дехганом.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны.

Сначала возглавляемая Хосейном Дехганом делегация посетила могилу общенационального лидера Гейдара Алиева и Зарифы ханум Алиевой в Аллее почетного захоронения, затем отдала дань памяти шехидам в Аллее шехидов, отдавшим жизнь за независимость и территориальную целостность страны. Затем в минобороны состоялась официальная церемония встречи.

На встрече делегации в расширенном составе министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов отметил особые заслуги общенационального лидера Гейдара Алиева и президента Ильхама Алиева в создании и развитии взаимного доверия в отношениях между Азербайджаном и Ираном.

Затронув военно-политическую обстановку в регионе, З.Гасанов напомнил об оккупации армянами азербайджанских территорий, коснулся проблем более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, заявил об угрозе, которую представляет конфликт региональной стабильности.

В свою очередь, генерал-майор Хосейн Дехган напомнил о древних исторических связях между нашими государствами, и заявил о большом потенциале для двустороннего сотрудничества в политической, экономической, культурной, военной сферах и сфере безопасности. Иранский министр заявил, что его страна поддерживает территориальную целостность и справедливую позицию Азербайджана.

Затем коснулись перспектив сотрудничества между Вооруженными силами Азербайджана и Ирана, провели обмен мнениями по интересующим стороны вопросам.

На встрече также принимал участие Чрезвычайный и Полномочный посол Ирана в нашей стране Мохсен Пакайин.