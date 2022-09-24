Министр дал поручения по пресечению любого рода провокаций ВС Армении

Министр обороны дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.

Министр обороны дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 сентября на служебном совещании в Центральном командном пункте.

Генерал-полковник З.Гасанов также дал поручения соответствующим лицам по завершению плановых работ по подготовке к зиме и доставке необходимых припасов подразделениям, особенно дислоцированным в горной местности.