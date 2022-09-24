О нас

Министр дал поручения по пресечению любого рода провокаций ВС Армении

Министр дал поручения по пресечению любого рода провокаций ВС Армении Министр обороны дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.
Армия
24 сентября 2022 г. 12:10
Министр дал поручения по пресечению любого рода провокаций ВС Армении

Министр обороны дал конкретные поручения по повышению бдительности личного состава, немедленному и решительному пресечению любого рода провокаций, которые могут быть совершены вооруженными силами Армении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 24 сентября на служебном совещании в Центральном командном пункте.

Генерал-полковник З.Гасанов также дал поручения соответствующим лицам по завершению плановых работ по подготовке к зиме и доставке необходимых припасов подразделениям, особенно дислоцированным в горной местности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Ermənistan tərəfindən törədilə biləcək istənilən təxribatın qarşısının alınması üçün tapşırıqlar verib

Самое важное

Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
Между президентами Азербайджана и Индонезии состоялся обмен письмами
24 сентября 2022 г. 11:24
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
В результате обстрела со стороны ВС Армении ранены азербайджанские военнослужащие
24 сентября 2022 г. 09:58
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
Джейхун Байрамов озвучил вопросы, обсужденные с министром иностранных дел Армении
23 сентября 2022 г. 18:16
В Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
ФотоВ Ходжалы обнаружены пять мин-ловушек, заложенных армянами
23 сентября 2022 г. 12:09
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
Подверглись обстрелу позиции армии Азербайджана в направлении госграницы
23 сентября 2022 г. 10:36
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
Президент Ильхам Алиев поздравил еврейскую общину Азербайджана с праздником Рош Ха-Шана
22 сентября 2022 г. 17:05
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
Ильхам Алиев принял министра здравоохранения Турции
22 сентября 2022 г. 14:41
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
Здание полной средней школы села Забух будет капитально отремонтировано
22 сентября 2022 г. 12:52
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
Пресечена армянская провокация в Кяльбаджарском направлении
22 сентября 2022 г. 12:21
Президент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
ФотоПрезидент Ильхам Алиев поднял флаг Азербайджана в городе Лачын
21 сентября 2022 г. 21:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi