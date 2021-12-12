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Министр: Азербайджан закупит роботов-миноискателей

Министр: Азербайджан закупит роботов-миноискателей "Азербайджан закупит роботов-миноискателей для очистки освобожденных территорий".
Армия
12 декабря 2021 г. 13:24
Министр: Азербайджан закупит роботов-миноискателей

"Азербайджан закупит роботов-миноискателей для очистки освобожденных территорий".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров.

По его словам, продолжается процесс увеличения числа специалистов по разминированию: "Армяне закопали на освобожденных территориях многочисленные мины. Эти территории должны быть очищены, чтобы ускорить строительство и благоустройство. В настоящее время ведутся работы по приобретению как оборудования для поиска мин, так и роботов-миноискателей. Эти работы проводятся Министерством по чрезвычайным ситуациям совместно с ANAMA и Министерством обороны".

Гейдаров отметил, что трава мешает поиску мин: "Но сейчас осенне-зимний сезон, трава высохла, и поиски мин ускорились".

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Версия на азербайджанском языке Nazir: "Azərbaycan yeni minaaxtaran robotlar alacaq"

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