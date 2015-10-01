​Минобороны выдаст квартиры состоящим в запасе или находящимся в отставке военнослужащим

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Министерство обороны выдаст квартиры состоящим в запасе или находящимся в отставке военнослужащим.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны.

По информации министерства, в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской Республики от 28 декабря 2011 года "О мерах по усилению социальной защиты военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики", зарегистрированные в представленном соответствующей комиссии министерства финансов списке, прошедшие на протяжении 20-ти и более лет безупречную службу и желающие получить квартиры в Гяндже военнослужащие, приступившие к действительной военной службе с 1992 года, могут обратиться в Жилищно-эксплуатационное управление министерства обороны до 6 октября 2015 года.

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