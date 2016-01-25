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    Минобороны: Врачи перешли на усиленный режим работы, предприним​аются меры для предотвращения инфицирования личного состава

    До сегодняшнего дня серьезных беспокойств в связи со здоровьем личного состава не наблюдалось

    Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "До сегодняшнего дня серьезных беспокойств в связи со здоровьем личного состава не наблюдалось".

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны. 

    Согласно информации, учитывая вероятность распространения сезонных острых респираторных заболеваний, а также в целях предотвращения инфицирования личного состава за пределами военной части на основании приказа министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова предпринимаются превентивные меры. 

    Как сообщили в министерстве, в целях профилактики заболеваний врачи перешли на усиленный режим работы, предпринимаются меры для предотвращения инфицирования личного состава.

    По информации из министерства, в результате превентивных мероприятий до сегодняшнего дня серьезных беспокойств в связи со здоровьем личного состава не наблюдалось.

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