Минобороны Великобритании: Мы заинтересованы в укреплении военных связей с Азербайджаном

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Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Сегодня министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой директором по международной политике министерства обороны Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Ником Гурром.

Об этом Report сообщили из пресс-службы министерства обороны Азербайджана.

На встрече, основной темой обсуждения которой стало проведение очередных штабных переговоров между министерствами обороны Азербайджана и Великобритании, был проведен широкий обмен мнениями относительно военного образования, в частности участия представителей Вооруженных сил Азербайджана на "Курсах военного английского языка". Было отмечено, что число участвующих на этих курсах азербайджанских офицеров растет с каждым годом, что является очень важным достижением.

Проинформировав гостей о ситуации в регионе, министр обороны подчеркнул, что неконструктивная позиция Армении на переговорах в связи с урегулированием нагорно-карабахского конфликта создает серьезную угрозу международному и региональному миру и безопасности.

Напомнив о плодотворных встречах, которые генерал-полковник З.Гасанов провел в сентябре 2016 года в Лондоне, Н.Гурр отметил, что после этого визита военное сотрудничество между нашими странами развивается по возрастающей линии.

Высоко оценив участие Азербайджана в миротворческой миссии в Афганистане, гость подчеркнул, что Великобритания заинтересована в укреплении военных связей с Азербайджаном.

Н.Гурр особо отметил, что Великобритания признает и поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана. Он заявил, что его страна является сторонником решения нагорно-карабахского конфликта на основе соответствующих резолюций Совета безопасности ООН, в рамках норм и принципов международного права.

В ходе встречи состоялись также обсуждения относительно перспектив военного и военно-технического сотрудничества, региональной, морской, энергетической безопасности, а также совместной борьбы против терроризма и других вопросов.