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Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества

Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества "В первую годовщину подписания Шушинской декларации отрадно видеть, что турецко-азербайджанское военное сотрудничество поднялось до уровня союзничества".
Армия
14 июня 2022 г. 10:59
Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества

"В первую годовщину подписания Шушинской декларации отрадно видеть, что турецко-азербайджанское военное сотрудничество поднялось до уровня союзничества".

Об этом в ответ на запрос местного бюро Report заявили в министерстве национальной обороны Турции.

"Каждому из нас ясно значение Шушинской декларации в обеспечении национальных интересов наших государств и в военной, и в стратегической сферах", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что Шушинская декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Декларация утверждена Милли Меджлисом Азербайджана 1 февраля 2022 года и Великим национальным собранием Турции 3 февраля.

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Версия на английском языке Turkish Ministry of Defense: "We are pleased with the current state of the military alliance with Azerbaijan"
Версия на азербайджанском языке Türkiyə Müdafiə Nazirliyi: "Azərbaycanla hərbi müttəfiqliyin səviyyəsindən məmnunuq"

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