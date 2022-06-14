Минобороны Турции: Военное сотрудничество Баку и Анкары поднялось до уровня союзничества

"В первую годовщину подписания Шушинской декларации отрадно видеть, что турецко-азербайджанское военное сотрудничество поднялось до уровня союзничества".

"В первую годовщину подписания Шушинской декларации отрадно видеть, что турецко-азербайджанское военное сотрудничество поднялось до уровня союзничества".

Об этом в ответ на запрос местного бюро Report заявили в министерстве национальной обороны Турции.

"Каждому из нас ясно значение Шушинской декларации в обеспечении национальных интересов наших государств и в военной, и в стратегической сферах", - подчеркнули в министерстве.

Отметим, что Шушинская декларация была подписана 15 июня 2021 года в Шуше президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Декларация утверждена Милли Меджлисом Азербайджана 1 февраля 2022 года и Великим национальным собранием Турции 3 февраля.