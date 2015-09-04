​Минобороны: Солдат погиб из-за нарушения правил обращения с оружием

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Министерство обороны Азербайджана выразило отношение к распространенной в ряде электронных СМИ информации о гибели военнослужащего Вооруженных сил Азербайджана солдата Оруджева Самира Дадаш оглу в результате нарушения режима прекращения огня.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства, призванный на воинскую службу из Зардабского района солдат С.Оруджев 3 сентября был ранен в результате нарушения правил обращения с оружием.

Солдату была оказана первая медицинская помощь, однако он скончался по пути в военно-медицинское учреждение.

В связи с данным происшествием возбуждено уголовное дело, по факту ведется расследование.