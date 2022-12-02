Министерство обороны распространило заявление

Еще раз с сожалением сообщаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации названия территорий Азербайджана до сих пор упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

Еще раз с сожалением сообщаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации названия территорий Азербайджана до сих пор упоминаются с вымышленными армянскими топонимами.

Как передает Report, об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана.

Минобороны еще раз настаивает на том, что неправильное использование названий наших населенных пунктов, а также использование термина «территория Нагорного Карабаха» НЕДОПУСТИМЫ.

«Еще раз напоминаем, что в официальной информации миротворческого контингента Российской Федерации от 02.12.2022 года, опубликованной на официальной интернет-странице Министерства обороны Российской Федерации, территория, обозначенная как «территория Нагорного Карабаха», является Карабахским экономическим районом, а официальные названия азербайджанских населенных пунктов, указанных как «Мардакерт» и «Мартуни» , - АГДЕРЕ и ХОДЖАВЕНД соответственно.

Призываем командование российского миротворческого контингента, временно дислоцированного на территории Азербайджанской Республики, использовать в соответствующих сообщениях правильные названия населенных пунктов на территории нашей страны", - говорится в сообщении Минобороны.