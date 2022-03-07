МО Азербайджана: Информация о гибели армянского военного в результате обстрела является ложной

Информация о гибели и ранении одного военнослужащего Вооруженных сил Армении в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии является ложной и не имеет под собой никаких оснований.

Информация о гибели и ранении одного военнослужащего Вооруженных сил Армении в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии является ложной и не имеет под собой никаких оснований.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Report.

"Цель армянской стороны в распространении такой дезинформации - скрыть недисциплинированность в армии и ее последствия. Подразделения нашей армии продолжают усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций", - говорится в сообщении.