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МО Азербайджана: Информация о гибели армянского военного в результате обстрела является ложной

МО Азербайджана: Информация о гибели армянского военного в результате обстрела является ложной Информация о гибели и ранении одного военнослужащего Вооруженных сил Армении в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии является ложной и не имеет под собой никаких оснований.
Армия
7 марта 2022 г. 16:26
МО Азербайджана: Информация о гибели армянского военного в результате обстрела является ложной

Информация о гибели и ранении одного военнослужащего Вооруженных сил Армении в результате якобы обстрела со стороны подразделений азербайджанской армии является ложной и не имеет под собой никаких оснований.

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана в ответ на запрос Report.

"Цель армянской стороны в распространении такой дезинформации - скрыть недисциплинированность в армии и ее последствия. Подразделения нашей армии продолжают усилия по обеспечению стабильности в регионе и предотвращению возможных провокаций", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке MoD: News on death of Armenian serviceman and wounding of another unfounded
Версия на азербайджанском языке MN: "Ermənistan hərbçisinin həlak olması, digərinin yaralanması barədə məlumatın əsası yoxdur"

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