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    Министерство обороны прокомментировало информацию о захвате принадлежащего Азербайджану квадракоптера

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны прокомментировало распространенную в армянских СМИ информацию о захвате принадлежащего Азербайджану беспилотника (PUA).

    Как сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Report, квадракоптер на фотографии, публикуемой армянскими СМИ, - это устройство китайского производства, которое можно легко приобрести в магазинах бытовой техники.

    «Возможно, он попал в руки армян во время каких-либо съемок празднования Новруз или во время детской игры», - заявили в министерстве.

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