Министерство обороны прокомментировало информацию о захвате принадлежащего Азербайджану квадракоптера

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Министерство обороны прокомментировало распространенную в армянских СМИ информацию о захвате принадлежащего Азербайджану беспилотника (PUA).

Как сообщили в министерстве обороны в ответ на запрос Report, квадракоптер на фотографии, публикуемой армянскими СМИ, - это устройство китайского производства, которое можно легко приобрести в магазинах бытовой техники.

«Возможно, он попал в руки армян во время каких-либо съемок празднования Новруз или во время детской игры», - заявили в министерстве.