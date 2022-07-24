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Министерство обороны представило еженедельный обзор

Министерство обороны представило еженедельный обзор Министерство обороны опубликовало еженедельный обзор.
Армия
24 июля 2022 г. 16:56
Министерство обороны представило еженедельный обзор

Министерство обороны опубликовало еженедельный обзор.

Report представляет читателям данный обзор:

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Версия на азербайджанском языке Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib

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