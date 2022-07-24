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Министерство обороны представило еженедельный обзор
Министерство обороны представило еженедельный обзор
Министерство обороны опубликовало еженедельный обзор.
Армия
24 июля 2022 г.
16:56
https://static.report.az/photo/1329d962-390e-32fc-b702-1e015cf2025e.jpg
Министерство обороны опубликовало еженедельный обзор.
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Отдел Новостей
Отдел Новостей
Report.az
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Версия на азербайджанском языке
Müdafiə Nazirliyi həftəlik icmalını təqdim edib
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