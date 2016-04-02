Минобороны Азербайджана: Полностью освобождены от врага несколько возвышенностей стратегической значимости и жилые пункты

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В ночь на 2-е апреля и в течение всего дня азербайджанские позиции и жилые пункты подвергались интенсивному обстрелу. В результате есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, в результате совместной деятельности объединений, артиллерийских подразделений и других видов войск, расположенных в самой напряженной части фронта - в направлении Агдере-Тертер-Агдам и Ходжавенд-Физули, были предприняты ответные меры против армянских вооруженных подразделений.

В результате контратак за короткое время была прорвана первая линия обороны по некоторым направлениям фронта, которые армянские вооруженные подразделения укрепляли на протяжении долгих лет, полностью освобождены от врага несколько возвышенностей стратегической значимости и жилые пункты.

Возвышенности вокруг села Талыш, которые могут создать угрозу для Горанбойского района и города Нафталан, а также пункт Сейсулан полностью освобождены от вражеских сил.

Под контроль вооруженных сил Азербайджана также перешла возвышенность "Леле тепе", имеющая стратегическое значение и расположенная в направлении Физулинского района.

В настоящее время проводятся соответствующие укрепительные работы на этих возвышенностях, роются новые окопы, проводится укрепление позиций.

В боях уничтожены 6 танков, 15 артиллерийных сооружений и укрепленные инженерные сооружения, в том числе убито и ранено более ста армянских военнослужащих.

В боях с врагом погибли 12 военнослужащих ВС Азербайджана. Во время авиационных ударов по позициям армян был сбит 1 вертолет Ми-24 ВВС Азербайджана, еще один танк выведен из строя в результате взрыва мины.

Руководство министерства обороны выражает глубокие соболезнования семьям и близким погибших военнослужащих.

Министр обороны высоко оценил боеспособность, военную практику и боевой дух личного состава, участвующего в боях.

Министерство обороны Азербайджана заявляет, что если Армения вновь нарушит соглашение о перемирии, азербайджанская сторона нанесет более тяжелые и сокрушительные удары.